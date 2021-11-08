Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Бывший министр энергетики Сергей Шматко скончался от коронавируса

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

7 ноября бывший министр энергетики, президент ООО «Артпол холдинг» Сергей Шматко умер от коронавируса на 56-м году жизни, пишет РБК.

Напомним, неделю назад у Шматко обнаружили коронавирус, после чего он был госпитализирован в 52-ю больницу. Он был переведен в реанимацию, где позже скончался.

Сергей Шматко родился 26 сентября 1966 года в Ставрополе. В 1983 году он поступил на математико-механический факультет Уральского университета (Свердловск).

С 1985 по 1988 годы служил в соединении атомных подводных лодок на Северном флоте. Вернувшись в вуз после демобилизации, он перешёл на факультет политэкономии, с 1990 года продолжил учёбу на факультете экономики университета Марбурга (ФРГ), который окончил в 1992 году.

Сразу после университета Шматко работал аудитором в компании BDO Binder во Франкфурте-на-Майне в ФРГ. В 1994 году он стал директором Общества по консультированию инвестиций в Россию, официального представителя Российского фонда фундаментальных исследований в Евросоюзе

В разные годы он также руководил аналитическим центром экономической стратегии «Росэнергоатома», был советником предправления Газпромбанка, президентом ЗАО «Атомстройэкспорт», членом совета директоров ОАО «Газпром», был членом совета директоров ПАО «Российские сети» и членом Ассоциации «РНК МИРЭС».

Сергей Шматко занимал пост министра энергетики России с 2008 по 2012 год. В июне 2013 года его назначили спецпредставителем президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как предпочитаете экономить на покупках?
Проголосовать >>>

08 ноября 2021

В Псковской области волонтёры просят помочь в поисках аиста с розовым кольцом

08 ноября 2021

954 человека умерли от коронавируса в Псковской области с начала пандемии
08 ноября 2021

В Крыму разъяснили правила въезда для туристов
08 ноября 2021

Более 39 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
08 ноября 2021

Почти 227 млн человек в мире вылечились от коронавируса
08 ноября 2021

156 нарушений антиковидных мер выявили в Псковской области за неделю
08 ноября 2021

Бывший министр энергетики Сергей Шматко скончался от коронавируса
08 ноября 2021

Новость о поиске мальчика из Instagram вошла в топ-5 самых цитируемых за неделю

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...