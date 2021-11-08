Бывший министр энергетики Сергей Шматко скончался от коронавируса

11:21, 08 ноября 2021, ПАИ

7 ноября бывший министр энергетики, президент ООО «Артпол холдинг» Сергей Шматко умер от коронавируса на 56-м году жизни, пишет РБК.

Напомним, неделю назад у Шматко обнаружили коронавирус, после чего он был госпитализирован в 52-ю больницу. Он был переведен в реанимацию, где позже скончался.

Сергей Шматко родился 26 сентября 1966 года в Ставрополе. В 1983 году он поступил на математико-механический факультет Уральского университета (Свердловск).

С 1985 по 1988 годы служил в соединении атомных подводных лодок на Северном флоте. Вернувшись в вуз после демобилизации, он перешёл на факультет политэкономии, с 1990 года продолжил учёбу на факультете экономики университета Марбурга (ФРГ), который окончил в 1992 году.

Сразу после университета Шматко работал аудитором в компании BDO Binder во Франкфурте-на-Майне в ФРГ. В 1994 году он стал директором Общества по консультированию инвестиций в Россию, официального представителя Российского фонда фундаментальных исследований в Евросоюзе

В разные годы он также руководил аналитическим центром экономической стратегии «Росэнергоатома», был советником предправления Газпромбанка, президентом ЗАО «Атомстройэкспорт», членом совета директоров ОАО «Газпром», был членом совета директоров ПАО «Российские сети» и членом Ассоциации «РНК МИРЭС».

Сергей Шматко занимал пост министра энергетики России с 2008 по 2012 год. В июне 2013 года его назначили спецпредставителем президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.