До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 15 ноября
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области в воскресенье, 15 ноября. Ночью местами прогнозируют небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём – преимущественно без осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Будет дуть умеренный ветер западных направлений, местами порывистый.
Температура в области ночью составит –1...+4 градуса, днём – до +3...+8. В Пскове без существенных осадков, ночью столбики термометров покажут 0...+2 градуса, днём воздух прогреется до +5...+7. Атмосферное давление низкое.
Ранее сообщалось, что на Северо-Запад РФ станут пробиваться хорошо прогревшиеся воздушные массы.
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