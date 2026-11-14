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Общество

До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 15 ноября

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области в воскресенье, 15 ноября. Ночью местами прогнозируют небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём – преимущественно без осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото: ПАИ

Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Будет дуть умеренный ветер западных направлений, местами порывистый.

Температура в области ночью составит –1...+4 градуса, днём – до +3...+8. В Пскове без существенных осадков, ночью столбики термометров покажут 0...+2 градуса, днём воздух прогреется до +5...+7. Атмосферное давление низкое.

Ранее сообщалось, что на Северо-Запад РФ станут пробиваться хорошо прогревшиеся воздушные массы.

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