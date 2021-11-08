156 нарушений антиковидных мер выявили в Псковской области за неделю

11:33, 08 ноября 2021, ПАИ

За неделю, с 1 по 7 ноября, в Псковской области выявлено 156 нарушений по соблюдению противоэпидемических мер, пишет официальный Telegram-канал региона.

Органы исполнительной власти области и подразделения аппарата администрации области провели 252 рейда, из них совместно с полицией – 135. Было выявлено 50 нарушений, составлено 29 административных протоколов по статье 20.6.1. КоАП РФ (20 – в отношении физических лиц, два - в отношении должностных лиц, 7 – в отношении юридических лиц).

Органами местного самоуправления проведено 647 рейдов, из них совместно с полицией – 632. Выявлено 106 нарушений, составлено 98 административных протоколов по статье 20.6.1. КоАп РФ (93 – в отношении физических лиц, пять - в отношении должностных лиц).