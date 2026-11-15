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Общество

Психолог предупредил об опасности обсуждения симптомов болезней с ИИ

Обсуждение симптомов возможных заболеваний с искусственным интеллектом может усилить тревожность и способствовать развитию нездорового мышления, рассказал РИА Новости президент Международной федерации психологии чрезвычайных ситуаций и специалист по влиянию ИИ на психологическое здоровье Диего Нуньес.

Фото: ПАИ

«Если человек, находящийся в уязвимом состоянии и изначально обладающий тревожными и ипохондрическими чертами, спрашивает у ИИ о каком-то симптоме… ИИ не станет спорить с нелогичностью его мыслей, как это сделал бы терапевт. Вместо этого он даст новые поводы для тревоги. В результате мысли начинают ходить по кругу, всё представляется в худшем свете, а тревога только подкрепляется», – сказал Диего Нуньес.

По его словам, общение с искусственным интеллектом также может вызывать настоящую тревожность и запускать или усиливать нездоровые модели мышления.

«Но, как и с любой технологией, дело не в самой машине, а в том, как особенности алгоритма (его навязчивый дизайн и предсказуемость) сочетаются с уязвимостью психики и мозга пользователя», – добавил эксперт.

При этом психолог отметил, что избежать пагубного влияния ИИ при его использовании вполне возможно: «Настоящая защита от тревоги – не в страхе перед технологиями, а в том, чтобы… сохранять активное критическое мышление, ограничивать их непрерывное воздействие и беречь человеческие связи в реальной жизни».

Другим риском использования ИИ психолог назвал наделение искусственного интеллекта человеческими качествами. По его словам, такое наиболее характерно для подростков и молодых людей в возрасте 12–25 лет, которые задействуют нейросети для помощи в учёбе и эмоциональной поддержки. При этом люди старшего возраста менее склонны очеловечивать нейросети и предпочитают использовать их исключительно как практический инструмент вне зависимости от того, насколько хорошо владеют технологиями.

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