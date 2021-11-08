Восемь нарушителей задержаны в Полистовском заповеднике с начала сентября

11:38, 08 ноября 2021, ПАИ

За незаконное нахождение на территории заповедника и сбор клюквы с начала сентября составлены протоколы об административном правонарушении, а также протоколы об изъятии совков для сбора клюквы на 8 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

Посещение территории заповедника возможно только в сопровождении сотрудника заповедника, после получения специального разрешения. Сбор любых дикоросов также строго запрещен. Сбор клюквы разрешен на неохраняемых участках болота, а также в охранной зоне заповедника с 15 сентября по 1 декабря в Бежаницком районе в урочище Несвино, в Локнянском районе в урочищах Болтухино, Усадьба и Язвы.

При сборе ягод не разрешено использовать комбайны, совки и другие приспособления, травмирующие растительный покров.

