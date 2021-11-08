Почти 227 млн человек в мире вылечились от коронавируса

11:38, 08 ноября 2021, ПАИ

По состоянию на утро 8 ноября в мире зарегистрировано 250 654 462 случая заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 065 596 человек. Количество выздоровевших – 226 899 869.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 47 336 577. В этой стране от коронавируса умерло 775 218 человек, выздоровело – 37 332 949.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 8 795 095 человек, 7 561 978 пациентов выздоровело, 246 814 – умерло.