954 человека умерли от коронавируса в Псковской области с начала пандемии

11:47, 08 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончались ещё семь человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 954 человека. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 60 336 человек, 52 002 пациента выздоровели, 947 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.