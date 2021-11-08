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Общество

Запрет на регистрационные действия побудил великолучанина погасить 470 тысяч рублей долга

Судебные приставы Великих Лук побудили местного жителя оплатить 473 тысячи рублей налоговой задолженности, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Судебные приставы вынесли запрет на регистрационные действия с движимым имуществом должника – автомобилем. Кроме того, гражданин был предупреждён, что в случае неуплаты долга его автомобиль будет подлежать описи и аресту.

Чтобы не лишить себя автомобиля, гражданин погасил имеющуюся задолженность в полном объеме.

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