Запрет на регистрационные действия побудил великолучанина погасить 470 тысяч рублей долга

12:04, 08 ноября 2021, ПАИ

Судебные приставы Великих Лук побудили местного жителя оплатить 473 тысячи рублей налоговой задолженности, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Судебные приставы вынесли запрет на регистрационные действия с движимым имуществом должника – автомобилем. Кроме того, гражданин был предупреждён, что в случае неуплаты долга его автомобиль будет подлежать описи и аресту.

Чтобы не лишить себя автомобиля, гражданин погасил имеющуюся задолженность в полном объеме.