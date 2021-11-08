Бесплатные консультации с врачами организует СберЗдоровье

16:31, 08 ноября 2021, ПАИ

Медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье примет участие в масштабной акции – Зеленый день – праздник скидок по случаю дня рождения СберБанка и 180-летия банка.

11 и 12 ноября можно получить бесплатный месяц безлимитных онлайн-консультаций с дежурными терапевтами и педиатрами, а также врачами 12 узких специальностей. Для этого с 11 ноября следует зарегистрироваться по ссылке, загрузить приложение СберЗдоровье, авторизоваться, загрузить анализы в медицинскую карту и получить возможность консультироваться безлимитно с врачами сервиса.

При наличии вопросов, связанных со здоровьем, клиенты смогут обращаться за помощью к медицинскому советнику. После месяца бесплатного использования можно получить доступ к предложению на год со скидкой 50%. Таким образом, его стоимость вместо 3500 рублей составит 1750 рублей.

Для корпоративных клиентов с 11 по 17 ноября пройдет «Зеленая неделя», во время которой представители малого бизнеса могут приобрести телемедицину для сотрудников со скидкой 50% — стоимость годового пакета на консультации с врачами 14 направлений составит всего 1800 рублей вместо 3600 на одного сотрудника. Предложение будет действовать с 11 ноября, ежедневно для первых 180 компаний при покупке от 5 промокодов.

«Популярность телемедицины растет с каждым месяцем. Помимо удобства, доступности и безопасности онлайн-консультации постепенно меняют отношение людей к заботе о здоровье. Благодаря возможности получить помощь специалиста в любой удобный момент телемедицина формирует привычку консультироваться с врачом при первых же признаках недомогания, что повышает уровень осознанности людей по отношению к своему здоровью, что особенно актуально в текущей эпидемиологической обстановке. Также телемедицину чаще стали выбирать и компании — многие работодатели ощутили на себе важность заботы о здоровье своих сотрудников и готовы инвестировать в это», - отметил генеральный директор медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Анатолий Зингер.

Информацию о скидках и акциях можно будет узнать 11 и 12 ноября на сайте www.sber.ru/greenday. Свои предложения подготовили сервисы и компании экосистемы: Okko, СберМаркет, СберМегаМаркет, SberDevices, СберСтрахование, СберИнвестиции. Ключевые банковские предложения будут объявлены 10 ноября. Специальные предложения будут распространяться на вклады, потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, а также другие продукты банка.