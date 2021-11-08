Производство молока и яиц увеличилось в Псковской области

17:05, 08 ноября 2021, ПАИ

В январе – сентябре 2021 года в хозяйствах всех категорий произведено 263,6 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 154,5 тысячи тонн молока, 66,3 млн штук яиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 2%, молока – на 1,7%, яиц – на 2 %.

В сельскохозяйственных организациях за период с января по сентябрь надои молока на одну корову составили 4747 кг против 4873 кг в аналогичный период прошлого года.