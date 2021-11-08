Михаил Ведерников и Олег Басников обсудили порядок ценообразования на услуги догазификации в регионе

17:14, 08 ноября 2021, ПАИ

8 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым, на которой был детально рассмотрен вопрос стоимости услуг догазификации в регионе. В обсуждении приняли участие вице-губернатор Василий Осипов и председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Напомним, вопрос о порядке ценообразования на подведение голубого топлива к частным домовладениям был поднят главой региона ранее в ответ на многочисленные обращения жителей Псковской области. Отдельно эта тема была затронута и в ходе «прямой линии» губернатора Михаила Ведерникова с редакторами районных газет.

Олег Басников сообщил, что со стороны компании был проведен детальный анализ стоимости работ по догазификации для населения внутри земельного участка домовладения. Он отметил, что стандартизированные тарифные ставки в Псковской области соответствуют средним ценам на услуги в Северо-Западном федеральном округе. А по большинству позиций даже ниже, чем в других регионах. «Так, тарифная ставка на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии для стальных надземных газопроводов в Псковской области составляет 688 рублей, в Вологодской — 947 рублей, в Новгородской около — 1,7 тысяч рублей, а в Архангельской — порядка 2 тысяч рублей. А, например, стандартизированная ставка на покрытие расходов, связанных с установкой пункта редуцирования газа с пропускной способностью 10 кубометров в час и менее, в Псковской области составляет около 11,5 тысяч рублей, когда в Вологодской — свыше 28 тысяч рублей.

Что касается информации о ценах на услуги по догазификации для потребителей, которые отражены на официальных источниках ресурсораспределительной компании, то по некоторым позициям она, действительно, выше, чем в других регионах, обратил внимание Олег Басников. Но это связано с тем, что цена зачастую указана уже с учетом стоимости используемого оборудования.

В целом, как показал мониторинг проведенных работ в регионе, стоимость подключения варьируется от 13 до 200 тысяч рублей, в зависимости от протяженности газопровода, удаленности от границ участка, а также способа прокладки труб и их диаметра. При этом комплекты оборудования также представлены в разном ценовом диапазоне, добавил он.

Вице-губернатор Василий Осипов подтвердил информацию и отметил, что, исходя из стандартных условий (площадь жилого дома 150 квадратных м, расстояние от границ участка до дома — 10 м, внутри домовладения — 10 м, и с учетом строительства подземного газопровода), стоимость подключения в регионе составляет 60 тысяч рублей при среднероссийском показателе в 66 тысяч рублей.

В заключение рабочей встречи губернатор в очередной раз подчеркнул значимость для Псковской области реализации программы газификации и догазификации, в частности. «Стоимость подведения голубого топлива к домовладениям — один из наиболее важных факторов для участия населения в программе. Неправильно, чтобы стоимость подключения в Псковской области была выше, чем в среднем по Северо-Западу. Мы не богатый регион. Этой диспропорции быть не должно», — заключил Михаил Ведерников и поручил руководителю профильного комитета следить за ценами на услуги догазификации в регионе.