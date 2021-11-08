Ограничения по COVID-19 скорректируют в Псковской области в конце недели
В Псковской области в конце недели скорректируют ограничения по коронавирусу. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников во время рабочего совещания, сообщили в пресс-службе администрации региона.
В совещании приняли участие руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Нестерук, председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, руководитель правового управления региональной администрации Наталья Волкова.
Александр Нестерук отметил, что в настоящее время действующие в регионе ограничения достаточны. Наталья Волкова подчеркнула, что ряд изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением COVID-19» внесены для приведения его в соответствие с перечнем поручений президента РФ.
«В конце недели еще раз проанализируем результаты работы и примем решения о корректировке ограничительных мер», — заметил Михаил Ведерников.
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