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Экономика

Более 171 млн рублей направлено в районы Псковской области на социальные выплаты

171,3 млн рублей направлено в органы соцзащиты городов и районов Псковской области на финансирование мер социальной поддержки некоторым категориям граждан, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Речь идет о выплатах труженикам тыла, ветеранам труда Псковской области, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, специалистам, проживающим в сельской местности, многодетным семьям и на детей в малообеспеченных семьях, опекунам. Также направлены деньги на выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан.

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