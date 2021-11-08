Более 171 млн рублей направлено в районы Псковской области на социальные выплаты

17:50, 08 ноября 2021, ПАИ

171,3 млн рублей направлено в органы соцзащиты городов и районов Псковской области на финансирование мер социальной поддержки некоторым категориям граждан, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Речь идет о выплатах труженикам тыла, ветеранам труда Псковской области, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, специалистам, проживающим в сельской местности, многодетным семьям и на детей в малообеспеченных семьях, опекунам. Также направлены деньги на выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан.