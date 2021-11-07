Бывший начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов стал помощником сенатора

21:29, 08 ноября 2021, ПАИ

Бывший начальник ГУ МЧС России по Псковской области, генерал-майор внутренней службы Валерий Филимонов стал еще одним помощником первого вице-спикера СФ, сенатора от Псковской области, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил депутат Псковского областного Собрания, помощник сенатора Андрея Турчака Армен Мнацаканян.

«В нашем полку прибыло. В нашем регионе Валерий Игоревич в представлениях не нуждается, к работе в новом качестве уже приступил», – написал Армен Мнацаканян.

Он также рассказал, что «коротко пояснил ему текущее положение дел по обращениям граждан, механизмы реагирования, в том числе и через федеральный уровень».

«Уверен, вместе с Валерием Филимоновым мы сможем помогать ускорять решения вопросов, с которыми к нашему сенатору обращаются жители области», – отметил Мнацаканян.