Глава псковского управления МЧС Валерий Филимонов ушёл в отставку

15:55, 14 октября 2021, ПАИ

14 октября начальник ГУ МЧС России по Псковской области, генерал-майор внутренней службы Валерий Филимонов покинул свой пост в связи с окончанием контракта и достижением пенсионного возраста, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Валерий Филимонов за многолетнюю службу награждён государственными и ведомственными наградами, имеет почётное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации».

Участвовал более чем в 20 гуманитарных и спасательных операций, в том числе в зоне вооруженных конфликтов. Внёс огромный вклад в развитие Псковской областной территориальной подсистемы РСЧС, пожарной охраны региона и ГУ МЧС России по Псковской области.