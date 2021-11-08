Сон более 6,5 часа способствует появлению деменции, считают американские врачи

21:44, 08 ноября 2021, ПАИ

Сон длительностью более 6,5 часа в сутки может способствовать снижению когнитивных способностей, к такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Университета Джорджа Вашингтона, пишет РИА Новости.

Исследование длилось пять лет. В нем участвовали сто пожилых добровольцев в возрасте от 75 до 80 лет. У 88 из них в начале эксперимента отсутствовали какие-либо признаки деменции, остальные страдали от различных когнитивных нарушений.

Длительность и качество сна участников специалисты изучали с помощью электроэнцефалографии. Они измеряли состояние покоя и отдыха промежутками в четыре-шесть ночей.

Ученые учитывали возраст и наследственность добровольцев, а также наличие отложений тау-белка и бета-амилоида, связанных с болезнью Альцгеймера.

Изучив полученные данные, специалисты выяснили, что на когнитивные функции мозга негативно влияет как недостаток сна (менее 4,5 часа), так и переизбыток (более 6,5 часа).