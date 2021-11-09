Новосокольнический, Опочецкий и Невельский районы лидируют в статистике заболеваемости коронавирусом

08:15, 09 ноября 2021, ПАИ

Новосокольнический, Опочецкий и Невельский районы лидируют в статистике заболеваемости коронавирусом. Такие данные в своём Instagram опубликовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В Новосокольническом районе в списке заболевших за 8 ноября оказались сразу 23 человека, в Опочецком - 22, в Невельском - 19. В Пскове и Великих Луках, в силу числа жителей этих городов, показатели традиционно высокие. Среди псковичей - 92 заразившихся, среди великолучан - 44.

В Псковском районе - три новых случая коронавируса, в Островском районе - один, в Порховском -18, в Великолукском - 11, в Дедовичском - два, в Печорском - 10, в Себежском - 11, в Плюсском - три, в Гдовском - пять, в Новоржевском - три, в Бежаницком - один, в Красногородском - девять, в Пустошкинском - три, в Куньинском - шесть, в Локнянском - три, в Дновском - один, в Усвятском - четыре.





