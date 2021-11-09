«Хрупкий баланс»: губернатор Псковской области дал оценку заболеваемости COVID-19

08:35, 09 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал оценку заболеваемости COVID-19 в регионе.

«С завершением нерабочих дней быстрый рост заболеваемости может возобновиться. Берегите себя и соблюдайте все меры предосторожности, баланс сейчас очень хрупкий», - написал губернатор в своём Instagram.

По состоянию на 8 ноября в регионе коронавирусом переболели 60 630 человек. Зафиксировано 294 новых случая. Выздоровели 52 298 человек, в том числе 296 - 8 ноября. В списке умерших от ковида 954 человека.