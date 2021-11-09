Только 0,2% россиян знают, как уберечь данные карт от мошенников

09:17, 09 ноября 2021, ПАИ

Большинство россиян не располагает достаточными знаниями, как уберечь данные своих банковских карт от мошенников, следует из исследования, проведенного международной платежной системой Visa. Об этом пишет ТАСС.

«Только 0,2% опрошенных знают, какую информацию по банковской карте и кому можно предоставлять, а также как отличить безопасный веб-сайт для оплаты в интернете», - говорится в исследовании.

Согласно результатам исследования, с отдельными правилами безопасности знакомы 90% опрошенных: совершать оплату только на официальных сайтах, не записывать ПИН-код от карты, не сообщать третьим лицам данные своей карты. Хуже осведомлены об этом молодые люди в возрасте до 25 лет. Респонденты, которые уже имели опыт общения с мошенниками, лучше знают эти правила. Наименее защищенными от мошеннических схем оказались те, кто еще не сталкивался со злоумышленниками.

Чаще всего респонденты готовы раскрыть реквизиты карт и личную информацию в разговоре с человеком, представившимся сотрудником банка, - порядка 15% согласны сообщить информацию о сроке действия банковской карты и номер телефона, к которому она привязана. Номер банковской карты и имя ее владельца - это информация, которую можно сообщать настоящим сотрудникам банка. Тем не менее каждый второй опрошенный (54%) считает, что такие данные нельзя никому сообщать.