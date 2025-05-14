23 мая во всех 89 регионах России и в 55 зарубежных странах начнётся основной этап ЕГЭ

10:02, 14 мая 2025, ПАИ

23 мая во всех 89 регионах России и в 55 зарубежных странах начнётся основной этап ЕГЭ, сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко отметил, что по поручению президента Владимира Путина были внесены изменения в федеральные основные общеобразовательные программы. Они вступят в силу 1 сентября 2025 года. Основной и единый государственные экзамены синхронизированы с программами.

По обращению Белгородской области, в связи с текущей ситуацией, были добавлены в расписание ЕГЭ два дополнительных дня для экзаменов по математике – 26 мая, по русскому языку – 29 мая. Выпускники из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отдельных школ приграничных регионов, а также дети, переехавшие из этих регионов, могут пройти итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации.

«Досрочный период ЕГЭ, мы считаем, прошел в штатном режиме. 23 мая во всех 89 регионах России и в 55 зарубежных странах начнется основной этап ЕГЭ. Традиционно особого контроля требует сама процедура проведения экзаменов», – уточнил Дмитрий Чернышенко.

Для этого в экзаменационные пункты привлекут больше 300 тысяч профильных специалистов, больше 6 тысяч медицинских работников и около 40 тысяч общественных наблюдателей. С 2024 года по поручению президента Владимира Путина у выпускников появилось право пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету. В этом году такие пересдачи пройдут 3 и 4 июля.