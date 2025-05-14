Кого коснётся запрет на содержание экзотических животных, пояснили в псковском веткомитете

10:22, 14 мая 2025, ПАИ

На кого распространяется запрет содержания дома экзотических животных, обновлённый список которых утвердили 13 мая, пояснил в беседе с корреспондентом ПАИ председатель комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов.

«Тут сенсации нет никакой, это действующий список. Он и был из 120 животных, вступил в силу 1 января 2020 года, прошло пять лет, его просто переутверждают до 2031 года. Постановление Правительства РФ было от 22 июня 2019 года», – объяснил он.

Как и было утверждено ранее, ограничения не распространяются на организации, имеющие лицензию на содержание животных, входящих в перечень, в том числе на зоопарки, океанариумы, дельфинарии и прочие организации.

«Ничего не поменялось, поэтому продолжаются ограничения», – сказал Валерий Удалов.

При этом незаконное содержание экзотических животных будут контролировать с помощью проверок. «Отслеживаться это будет в ходе жизнедеятельности. Поступает жалоба на соседа, что у него пеликан какой-нибудь кричит. Этого достаточно, чтобы провести внеплановую проверку на шум, на запах и все что угодно», – пояснил председатель регионального комитета по ветеринарии.

Запрет на содержание экзотических животных в домах ранее ПАИ прокомментировал директор экопарка «Зооград» Андрей Голощапов. По его словам, если человек заводит экзотическое животное, то старается создать ему все необходимые условия.