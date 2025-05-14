Кого коснётся запрет на содержание экзотических животных, пояснили в псковском веткомитете
На кого распространяется запрет содержания дома экзотических животных, обновлённый список которых утвердили 13 мая, пояснил в беседе с корреспондентом ПАИ председатель комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов.
«Тут сенсации нет никакой, это действующий список. Он и был из 120 животных, вступил в силу 1 января 2020 года, прошло пять лет, его просто переутверждают до 2031 года. Постановление Правительства РФ было от 22 июня 2019 года», – объяснил он.
Как и было утверждено ранее, ограничения не распространяются на организации, имеющие лицензию на содержание животных, входящих в перечень, в том числе на зоопарки, океанариумы, дельфинарии и прочие организации.
«Ничего не поменялось, поэтому продолжаются ограничения», – сказал Валерий Удалов.
При этом незаконное содержание экзотических животных будут контролировать с помощью проверок. «Отслеживаться это будет в ходе жизнедеятельности. Поступает жалоба на соседа, что у него пеликан какой-нибудь кричит. Этого достаточно, чтобы провести внеплановую проверку на шум, на запах и все что угодно», – пояснил председатель регионального комитета по ветеринарии.
Запрет на содержание экзотических животных в домах ранее ПАИ прокомментировал директор экопарка «Зооград» Андрей Голощапов. По его словам, если человек заводит экзотическое животное, то старается создать ему все необходимые условия.
Кого коснётся запрет на содержание экзотических животных, пояснили в псковском веткомитете
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