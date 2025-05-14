Касса Псковского театра драмы работает по новому графику

09:34, 14 мая 2025, ПАИ

С 13 мая касса Псковского театра драмы работает по новому графику, сообщили ПАИ в пресс-службе театра. Она будет открыта с 11:00 до 19:00 без выходных. Перерыв с 15:00 до 15:30.

Напомним, 119-й театральный сезон Псковский театр драмы закроет 14 июля. Билеты на спектакли мая, июня, июля и августа (новый сезон стартует 26 августа) уже в продаже.

Ознакомиться с репертуаром и купить билеты онлайн можно круглосуточно на официальном сайте.