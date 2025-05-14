Дорогу Гверстонь – Крупп – Кулье полностью отремонтируют к ноябрю

10:56, 14 мая 2025, ПАИ

Дорогу Гверстонь – Крупп – Кулье полностью отремонтируют к ноябрю. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас рабочие приводят в порядок оставшиеся 7,9 км полотна, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Специалисты Псковавтодора проводят фрезерование участка, укладывают выравнивающий слой асфальта, расширяют проезжую часть до нормативных показателей. Впереди – укладка верхнего слоя асфальта, укрепление обочин, строительство и ремонт автобусных остановок и нанесение дорожной разметки.

На эти цели из регионального бюджета выделено 204 млн рублей. Срок завершения работ – 1 ноября 2025 года.

Дорога Гверстонь – Крупп – Кулье входит в опорную сеть региона и обеспечивает транспортное сообщение для жителей приграничных населённых пунктов.