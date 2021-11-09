Более 1700 жителей Псковской области остаются без света из-за непогоды

09:25, 09 ноября 2021, ПАИ

9 ноября в Псковской области на 9:00 без электроснабжения остаются 168 населённых пунктов в 15 районах, более 1700 человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

За прошедшую ночь из-за сильного ветра добавились новые отключения. Бригады энергетиков продолжают восстановительные работы.