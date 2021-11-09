Скончался врач-хирург псковского туберкулезного диспансера Александр Васильев

09:28, 09 ноября 2021, ПАИ

8 ноября на 75-м году жизни скончался заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук, врач-хирург ГБУЗ Псковской области «Противотуберкулезный диспансер» Александр Васильев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в медицинском учреждении.

В диспансере рассказали, что Александр Васильев отдал служению людям в различных медицинских организациях Псковской области более 49 лет. 18 лет он отработал в комитете по здравоохранению Псковской области, с 2012 года трудился в ГБУЗ Псковской области «Противотуберкулезный диспансер» в должности врача-хирурга. «Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и своей профессии. Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным человеком, обладал огромным опытом работы, которым щедро делился с коллегами. Всегда спокойный, доброжелательный и отзывчивый Александр Анатольевич пользовался безграничным уважением работников учреждения и коллег», - говорится в некрологе.

Коллектив диспансера выразил соболезнования родным и близким Александра Васильева.