Пенсионерка погибла при пожаре в Великих Луках

09:39, 09 ноября 2021, ПАИ

Пенсионерка погибла при пожаре в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

9 ноября в 3:50 произошло возгорание жилого дома на улице Куньинской. На место возгорания прибыли сотрудники пожарной охраны, которые после локализации пожара обнаружили тело 83-летней женщины. Предварительная причина возгорания – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

Кроме того, 8 ноября в 7:51 в деревне Махново Опочецкого района в нежилом доме сгорела кровля и выгорела наружная стена дома. Также в результате возгорания сгорели две хозяйственные постройки. Предположительная причина возгорания – поджог.