С 13 ноября автобусы в псковские садоводства переходят на зимнее расписание
С 13 ноября «Псковпассажиравтотранс» переходит на зимнее расписание движения автобусов на садоводческие товарищества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия.
Актуальное расписание можно посмотреть на сайте предприятия в разделе расписания.
Автобус маршрута №138 «Псков – Торошинка» от остановки на улице Рокоссовского будет следовать по Рижскому проспекту через площадь Ленина, уточнили в пресс-службе.
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