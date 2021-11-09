С 13 ноября автобусы в псковские садоводства переходят на зимнее расписание

10:04, 09 ноября 2021, ПАИ

С 13 ноября «Псковпассажиравтотранс» переходит на зимнее расписание движения автобусов на садоводческие товарищества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия.

Актуальное расписание можно посмотреть на сайте предприятия в разделе расписания.

Автобус маршрута №138 «Псков – Торошинка» от остановки на улице Рокоссовского будет следовать по Рижскому проспекту через площадь Ленина, уточнили в пресс-службе.