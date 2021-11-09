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Общество

Меньше 1% россиян знают правила безопасности использования банковских карт

Платежная система Visa провела опрос среди 1 613 человек в возрасте от 18 до 65 лет – пользователей банковских карт и онлайн-банков. Согласно опросу, меньше 1 % россиян знакомы с правилами безопасного использования банковских карт, пишут «Ведомости».

90 % опрошенных знакомы с отдельными правилами безопасности, такими как не называть третьим лицам cvv-код, код подтверждения из СМС-сообщения, код доступа к онлайн-банку. Такие точечные знания, которые можно предоставить мошеннику, увеличивают шансы быть обманутым.

65 % респондентов не знают о том, как распознать защищенный сайт для оплаты онлайн-услуг, и не обращают внимания на адрес страницы. Только 35 % человек смогли ответить, что защищенный адрес начинается с «https».

Каждый пятый опрошенный был готов назвать мошенникам свой домашний адрес. 15 % были готовы сообщить личные данные мошенникам, которые представились сотрудниками банка.

Директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов уточнил, что людям старших возрастов свойственно называть свой адрес или какие-либо личные данные. Это объясняется тем, что пожилым россиянам приятно внимание к ним, особенно после слов об улучшении материального положения.

В исследовании руководителя департамента управления рисками Visa в России Эвелины Нечипоренко говорится о том, что с начала пандемии наблюдается всплеск мошенничества на получение пособия на поддержку бизнеса и льготных кредитов.

За первое полугодие этого года мошенники украли у граждан 6 млрд рублей, а вернулось пострадавшим всего 7,4 %, или 430 млн рублей. Доля возврата упала на 4,7 в сравнении с январем – июнем 2020 года.

Доля возврата снижается от года к году – по итогам 2019 года гражданам вернули 14,6 % (936 млн рублей) похищенных средств, по итогам 2020 года – уже 11,3 % (1,1 млрд). Основная причина отказа в возврате средств – разглашение конфиденциальной информации мошенникам. Клиенты сами разглашают такую информацию, что нарушает пользовательское соглашение и снимает ответственность с банков.

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