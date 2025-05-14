Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области присоединится к «Ночи музеев»

07:58, 14 мая 2025, ПАИ

Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области подготовил особенную программу в субботу, 17 мая. Она будет посвящена увековечению памяти о Великой Отечественной войне, сообщилии ПАИ в Государственном архиве Псковской области.

В основу программы легла литературно-художественная композиция «…И письма, как летопись боя, как хронику чувств, перечтём». Это архивные документы и материалы одноимённой выставки, которая объединила уникальные фронтовые письма, фотографии, книги и документы.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в мастер-классе по созданию писем-треугольников. Гости музея смогут написать письмо, используя настоящие перо и чернила.

Экскурсии по выставке пройдут в 11:00, 12:30 и 14:00. Музей в этот день будет работать с 10:00 до 16:00. Записаться на экскурсии можно по телефону (8 811-22) 2-00-45.

Мероприятие состоится в рамках акции «Ночь музеев». Ранее была опубликована программа мероприятий акции в музее-заповеднике «Изборск». Увидеть её можно по ссылке.

Кроме того, Псковский музей опубликовал программу «Ночи музеев» в своих филиалах.