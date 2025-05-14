До +11 градусов и небольшой дождь ожидаются в Псковской области сегодня

07:36, 14 мая 2025, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области сегодня, 14 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

В течение дня возможен слабый дождь. Температура воздуха составит от +4 до +11 градусов.

Будет дуть ветер со скоростью до 2-4 метров в секунду. Порывы могут достигать девяти метров в секунду.

Атмосферное давление - 747 миллиметров ртутного столба.