До +11 градусов и небольшой дождь ожидаются в Псковской области сегодня
Облачная погода ожидается на территории Псковской области сегодня, 14 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
В течение дня возможен слабый дождь. Температура воздуха составит от +4 до +11 градусов.
Будет дуть ветер со скоростью до 2-4 метров в секунду. Порывы могут достигать девяти метров в секунду.
Атмосферное давление - 747 миллиметров ртутного столба.
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