Новые лифты установили в шести домах Пскова

10:51, 09 ноября 2021, ПАИ

Введены в эксплуатацию первые лифты, замененные по ускоренной программе в Пскове, сообщает Фонд капитального ремонта Псковской области.

В рамках реализации программы по ускоренной замене лифтового оборудования на территории Пскова введены в эксплуатацию 5 лифтов в двух многоквартирных домах по адресам:

улица Коммунальная, 75а (2 единицы лифтового оборудования);

улица Рокоссовского, 11 (3 единицы лифтового оборудования).

Подрядная организация ООО «Щербинский лифтостроительный завод» выполнила работы по замене двигателей, лебедок, лифтовых кабин с оборудованием, направляющих в шахтах лифтов. Также заменены электрические сети, установлены новые системы диспетчеризации в машинных кабинах, проведены пусконаладочные работы.

Новые лифты безопасны, имеют современный дизайн, антивандальное покрытие кабин, повышенную плавность хода и шумоизоляцию, а также бесшумное открывание дверей.

Кроме того, завершены работы по замене 9 лифтов в четырёх многоквартирных домах по адресам:

улица Рокоссовского, 1 (3 единицы лифтового оборудования);

улица Коммунальная, 69 (2 единицы лифтового оборудования);

улица Коммунальная, 69а (2 единицы лифтового оборудования);

улица Коммунальная, 75 (2 единицы лифтового оборудования).

В ближайшее время указанные лифты будут введены в эксплуатацию.