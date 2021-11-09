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Общество

10 млн потратят Великие Луки на новогодние украшения

Объявлен аукцион на поставку световых изделий для украшения города Великие Луки. Документация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 10 млн рублей. Заказчиком выступает администрация города, средства будут выделены из бюджета муниципального образования.

Подрядчику необходимо поставить новогодние украшения «Фонтан «Струи» с эффектом бегущей капли» (2 штуки), «Светящаяся арка «Кольцо» (7 штук). Также в городе появится светодиодный световой занавес (304 штуки).

Проведение аукциона в электронной форме намечено на 18 ноября 2021 года.

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