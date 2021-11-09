Пушкиногорец снова сел за руль мопеда нетрезвым

10:55, 09 ноября 2021, ПАИ

В Порховском и Пушкиногорском районах установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 8 ноября в Пушкинских Горах по улице Михайлова на мопеде ехал 41-летний местный житель. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В деревне Полоное Порховского района у дома на улице Аудрини 7 ноября около 22:00 стражи порядка остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21150. За рулем этой легковушки находился 25-летний местный житель, который тоже был в нетрезвом виде.

Проводятся проверки. Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.