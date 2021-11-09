126 псковичей оштрафовали за неделю за нарушение масочного режима
Суды Псковской области с 1 по 7 ноября рассмотрели 151 дело об административных правонарушениях (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение масочного режима), сообщили Псковскому агентству информации в объединенной пресс-службе судов региона.
126 правонарушителям назначили штрафы от 1000 рублей, 25 человек получили предупреждения.
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