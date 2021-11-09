126 псковичей оштрафовали за неделю за нарушение масочного режима

11:15, 09 ноября 2021, ПАИ

Суды Псковской области с 1 по 7 ноября рассмотрели 151 дело об административных правонарушениях (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение масочного режима), сообщили Псковскому агентству информации в объединенной пресс-службе судов региона.

126 правонарушителям назначили штрафы от 1000 рублей, 25 человек получили предупреждения.