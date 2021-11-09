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Культура

Первый международный фестиваль современного искусства откроется в Пскове 19 ноября

С 19 ноября по 10 декабря в Пскове состоится Первый международный фестиваль современного искусства Николая Хондзинского MAGNUM OPUS. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

Это большое музыкальное событие пройдет в филармонии впервые. В программе фестиваля:

  • 19 ноября концерт-открытие MAGNUM OPUS
  • 4 декабря вечер современной хореографии «Тропой иллюзий»
  • 10 декабря опера «Богема»

Проект призван соединить в одном пространстве разные эпохи, национальные школы и эстетические направления крупнейших авторов от Средневековья и Ренессанса до наших дней. 

Концерт-открытие фестиваля MAGNUM OPUS перенесет слушателей в XVII-XVIII век, в эпоху немецкого барокко, представив творчество одного из наиболее значительных немецких композиторов до Баха – Генриха Шютца, современника и друга Баха, знаменитого в Европе и России Георга Филиппа Телемана и, наконец, самого Баха. На сцене филармонии выступят вокальный ансамбль «ARIELLE» (Москва), ансамбль солистов «Камерата Псков», лауреаты международных и всероссийских конкурсов Софья Орешко (сопрано), Дмитрий Волков (бас) и Дмитрий Коростелев (клавесин).

Вечер современной хореографии «Тропой иллюзий» продолжит фестивальную программу 4 декабря. Будут представлены хореографические произведения, выполненные в различных танцевальных стилях. Спектакль «Вариации и квартет», созданный для артистов балета с использованием техники танца на пуантах, будет соседствовать с contemporary dance.

10 декабря заключительной страницей Международного фестиваля современного искусства станет показ оперы Джакомо Пуччини «Богема» в исполнении солистов театра Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Николая Хондзинского.

   

По мнению режиссера Аркадия Гевондова, у них тот же выбор, что и у их ровесников, героев оперы. Это выбор между бедностью и любовью или возможностью стать великим художником, поэтом. Ответ один – любовь превыше всего.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.

Напомним, зрители старше 18 лет смогут посетить концерты филармонии при наличии одного из следующих документов: медотвод от вакцинации и тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.

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