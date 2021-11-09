В Кремле ответили на вопрос о возможном ужесточении ковид-ограничений

13:18, 09 ноября 2021, ПАИ

В Кремле в настоящее время не обсуждается возможность введения QR-кодов на авиационном и железнодорожном транспорте, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По словам Дмитрия Пескова, решения об ужесточении мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, в том числе о введении дополнительных ограничений на пользование самолётами и поездами, должен принимать правительственный оперативный штаб.

«Вся эта поливариантность находится исключительно в прерогативе правительственного штаба», – заключил представитель Кремля.