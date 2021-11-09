Минтруд РФ предложил назначать пенсии по потере кормильца без подачи заявления

15:34, 09 ноября 2021, ПАИ

Страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии из-за потери кормильца детям, не достигшим 18 лет, будут назначаться без подачи заявления с 1 января 2023 года. Соответствующий законопроект разработал и разместил на общественное обсуждение Минтруд России.

В проекте предлагается, чтобы страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии по случаю потери кормильца несовершеннолетним назначались со дня смерти кормильца на основании сведений Пенсионного фонда России и единого госреестра.

«Подавать заявление для назначения таких пенсий не потребуется», – подчеркнули в Минтруде. Пока что, в случае смерти родителя или если его признают пропавшим без вести, представители ребёнка пишут заявление в территориальный орган ПФР.