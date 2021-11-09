ПсковГУ разрабатывает модуль по развитию языковой компетенции студентов

15:25, 09 ноября 2021, ПАИ

ПсковГУ разрабатывает модуль по развитию языковой компетенции студентов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Сейчас разрабатывается концепция этого модуля. Реализация модуля начнется 1 сентября следующего года.

«На сегодняшний день английский язык является языком общения и деловых коммуникаций. Традиционно в учебных планах много часов выделялось для занятия английским языком, однако мы все равно говорим о том, что студенты, выходя из стен университета, не знают его. Здесь важно понимать, что мы вкладываем в смысл слова «знают». Речь идет не о переводе текста с помощью словаря, а о возможности общения, снятии страхов, барьеров перед тем, что ты должен просто говорить на этом языке. С учетом того, что мы живем на приграничной территории, для нас этот вызов должен быть определяющим», - уверена проректор по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ Ольга Серова.

Концепция на сегодняшний день предполагает изменение методики преподавания языка, направленность на формирование речевых компетенций, возможность поддержания беседы, разговора. «Стоит понимать, что если подготовка по этим направлениям будет вестись только в рамках занятий по английскому языку, а на всех других дисциплинах не будет потом оттачиваться навык работы с языком, то смысл такой деятельности утрачивается. Студенты не видят большой потребности в поддержании уровня языка, даже если на первом курсе он у них успешно сформировался», - отметила проректор.

Концепция также предполагает реализацию масштабной программы повышения квалификации преподавательского состава по всем направлениям.

«В дальнейшем мы планируем, что реализация модуля, как и концепция, будет также включать использование англоязычных онлайн-курсов. Сегодняшняя среда, та же Courcera, дает возможность студенту, не покидая Псков, пройти обучающие курсы в Кембридже, Стэнфорде. Он получит новые актуальные знания, для этого понадобится только одно – знать язык», - уточнила Серова.

Для преподавателей, которые ведут занятие на английском языке, увеличивается стоимость часа. «Сейчас отдельно в рамках программы «Приоритет-2030» мы разрабатываем концепцию дифференцированного подхода к преподавательскому составу. Если педагог, например, разрабатывает курс на английском языке, вносит туда большое количество интересных, сложных, инновационных инструментов либо разрабатывает онлайн-курс, это должно иметь отражение не только в текущей выплате, но и в дальнейшем способствовать уменьшению его часовой нагрузки с сохранением уровневой зарплаты. При этом освободится время для того, чтобы практиковать, писать статьи, реализовывать проекты, участвовать в грантах», - добавила проректор.