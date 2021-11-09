Псковские росгвардейцы сдают итоговые зачёты

15:57, 09 ноября 2021, ПАИ

Сотрудники и военнослужащие подразделений управления Росгвардии по Псковской области приступили к сдаче итоговых зачётов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках проверки росгвардейцы выполняют нормативы по различным дисциплинам.

В ходе огневой подготовки росгвардейцы выполнят упражнения из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Также сотрудники и военнослужащие проверят уровень физической подготовленности, теоретические знания по военно-политической, правовой и специальной подготовке.

По результатам итоговой проверки каждый росгвардеец претендует на присвоение, подтверждение или повышение своей классной квалификации, которая является индивидуальным показателем, характеризующим профессиональный уровень.

По окончании мероприятий будут подведены итоги и намечены планы на следующий год.