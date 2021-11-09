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Общество

Псковский губернатор сохранил позиции в медиарейтинге в тройке лидеров глав субъектов СЗФО

В октябрьском медиарейтинге глав регионов Северо-Западного федерального округа губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял, как и в прошлом месяце, третье место. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

На первом месте оказался губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, на втором – губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В общем рейтинге глав регионов Михаил Ведерников занял 19 место (в прошлом месяце – 28 место). Возглавил список мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте – губернатор Московской области Андрей Воробьев, на третьем – губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 68 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

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