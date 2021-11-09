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Общество

Как получать пенсию при переезде, разъяснили псковичам

В Отделение ПФР по Псковской области поступают вопросы о том, что делать с пенсионным (выплатным) делом, если человек переезжает жить в другую местность.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации, если переезд происходит в пределах страны, необходимо, чтобы пенсионное (выплатное) дело было снято с учета по месту прежнего жительства и передано в территориальный орган ПФР по новому.

Для снятия и передачи пенсионного дела пенсионеру необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по новому месту проживания с заявлением о запросе выплатного (пенсионного) дела, документом, удостоверяющим личность, либо права представителя.

Документы можно предоставить лично, через представителя в клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр, направить почтой, а также через «Личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда, а также на портал госуслуг.

Сотрудники Пенсионного фонда оформят запрос выплатного дела и не позднее одного рабочего дня после обращения направят его в службу по прежнему месту жительства. Оттуда оно направляется к новому месту жительства не позднее трех рабочих дней с момента поступления запроса.

Выплата пенсии по новому месту жительства возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин предоставил заявление и необходимые документы.

По всем вопросам пенсионного и социального обеспечения специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону горячей линии ОПФР: 8-800-600-01-76, а также в группе «ВКонтакте».

Письменные обращения граждан и организаций в рамках Федерального закона от 02.05.2006 № 59 - ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» можно направлять через сайт ПФР.

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