В Пскове подвели итоги конкурса детских рисунков «Горжусь Победой»

13:35, 14 мая 2025, ПАИ

Итоги конкурса детских рисунков «Горжусь Победой», приуроченного к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, подвели в Управлении ФСБ России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В конкурсе приняли участие воспитанники подшефного учреждения образования естественно-математического лицея № 20 и подшефная организация – центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Все юные художники были отмечены дипломами за свои работы. Организаторы обратили внимание, что конкурс направлен на знакомство школьников с историей родного края и деятельностью органов государственной безопасности, в том числе в годы Великой Отечественной войны.