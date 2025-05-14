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Общество

В Пскове подвели итоги конкурса детских рисунков «Горжусь Победой»

Итоги конкурса детских рисунков «Горжусь Победой», приуроченного к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, подвели в Управлении ФСБ России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСБ по Псковской области

В конкурсе приняли участие воспитанники подшефного учреждения образования естественно-математического лицея № 20 и подшефная организация – центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Все юные художники были отмечены дипломами за свои работы. Организаторы обратили внимание, что конкурс направлен на знакомство школьников с историей родного края и деятельностью органов государственной безопасности, в том числе в годы Великой Отечественной войны.

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