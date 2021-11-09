Виктор Антонов получил вакантный мандат депутата Псковского областного Собрания

16:52, 09 ноября 2021, ПАИ

Вакантный мандат депутата Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва передан Виктору Антонову, который представляет фракцию «Единая Россия». Об этом сообщает Избирательная комиссия Псковской области.

Соответствующее постановление принято 9 ноября на 209-м заседании избиркома.

Напомним, мандат стал вакантным в связи с тем, что 28 октября Андрей Турчак досрочно сложил депутатские полномочия, он продолжит работу в Совете Федерации.

Также члены комиссии назначили нового члена территориального избиркома Пустошкинского района с правом решающего голоса Сергея Тарасенко, внесли изменения в штатное расписание Избирательной комиссии Псковской области, которые вступят в силу с 1 января 2022 года. На заседании утверждены результаты проверки сведений о поступлении и расходовании средств за 3-й квартал 2021 года региональными отделениями политических партий. Финансовые отчеты предоставило 21 региональное отделение партии.

Кроме того, принят порядок проведения регионального (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по избирательному праву и избирательному процессу «Софиум». Выполнение заданий первого этапа состоится 25 ноября 2021 года.

Члены комиссии приняли постановления о предложении кандидатур для поощрения ЦИК России, администрацией Псковской области, Псковским областным Собранием депутатов организаторов выборов за успешную работу по подготовке и проведению выборов в единый день голосования – 2021.