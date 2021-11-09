Виктор Антонов получил вакантный мандат депутата Псковского областного Собрания
Вакантный мандат депутата Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва передан Виктору Антонову, который представляет фракцию «Единая Россия». Об этом сообщает Избирательная комиссия Псковской области.
Соответствующее постановление принято 9 ноября на 209-м заседании избиркома.
Напомним, мандат стал вакантным в связи с тем, что 28 октября Андрей Турчак досрочно сложил депутатские полномочия, он продолжит работу в Совете Федерации.
Также члены комиссии назначили нового члена территориального избиркома Пустошкинского района с правом решающего голоса Сергея Тарасенко, внесли изменения в штатное расписание Избирательной комиссии Псковской области, которые вступят в силу с 1 января 2022 года. На заседании утверждены результаты проверки сведений о поступлении и расходовании средств за 3-й квартал 2021 года региональными отделениями политических партий. Финансовые отчеты предоставило 21 региональное отделение партии.
Кроме того, принят порядок проведения регионального (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по избирательному праву и избирательному процессу «Софиум». Выполнение заданий первого этапа состоится 25 ноября 2021 года.
Члены комиссии приняли постановления о предложении кандидатур для поощрения ЦИК России, администрацией Псковской области, Псковским областным Собранием депутатов организаторов выборов за успешную работу по подготовке и проведению выборов в единый день голосования – 2021.
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