Более 13,5 тысяч жителей Псковской области прошли Большой этнографический диктант

18:28, 09 ноября 2021, ПАИ

С 3 по 7 ноября в шестой раз состоялась Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» в котором приняли участие 13 692 участника из Псковской области, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Средний результат в Псковской области составил 77 баллов. Максимальная сумма баллов за выполнение 30 заданий — 100.

В акции приняли участие 2,6 миллиона человек из всех субъектов Российской Федерации и 95 зарубежных стран. Свой уровень этнографической грамотности проверили жители России и зарубежья, владеющие русским, английским, испанским и китайским языками.

Узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники, участники могли сразу после прохождения диктанта. Также как и электронный сертификат с указанием личных результатов.

В прошлом году в Диктанте приняли участие 1 742 661 человек из 124 стран.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступили Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.