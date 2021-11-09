Правительство РФ приняло новый порядок регистрации безработных

19:13, 09 ноября 2021, ПАИ

Правительство РФ приняло новый порядок регистрации безработных, в котором россияне смогут на постоянной основе вставать на учет дистанционно, а все центры занятости будут переводить на единую цифровую платформу «Работа в России», пишет ТАСС.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил, что пандемия оказала серьезное влияние на рынок труда и пришлось установить временный порядок регистрации на бирже труда. Премьер напомнил, что тогда появилась и возможность подать заявление о постановке на учет в качестве безработного дистанционно – сделать это стало можно через сайт «Работа в России» или с помощью портала госуслуг.

Уже в этом месяце 19 регионов начнут работать в новом формате. Более 60 субъектов РФ присоединится с января. Одновременно с этим правительство продолжит развивать дистанционные сервисы для людей, которые ищут работу, продолжил Мишустин. Большинство процессов будет автоматизировано, заверил он. Как пояснил премьер, переход на единую цифровую платформу позволит искать работу по всей стране независимо от места жительства.