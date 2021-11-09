Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Правительство РФ приняло новый порядок регистрации безработных

Правительство РФ приняло новый порядок регистрации безработных, в котором россияне смогут на постоянной основе вставать на учет дистанционно, а все центры занятости будут переводить на единую цифровую платформу «Работа в России», пишет ТАСС.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил, что пандемия оказала серьезное влияние на рынок труда и пришлось установить временный порядок регистрации на бирже труда. Премьер напомнил, что тогда появилась и возможность подать заявление о постановке на учет в качестве безработного дистанционно – сделать это стало можно через сайт «Работа в России» или с помощью портала госуслуг.

Уже в этом месяце 19 регионов начнут работать в новом формате. Более 60 субъектов РФ присоединится с января. Одновременно с этим правительство продолжит развивать дистанционные сервисы для людей, которые ищут работу, продолжил Мишустин. Большинство процессов будет автоматизировано, заверил он. Как пояснил премьер, переход на единую цифровую платформу позволит искать работу по всей стране независимо от места жительства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как предпочитаете экономить на покупках?
Проголосовать >>>

09 ноября 2021

За две недели в России израсходовали более семи миллионов комплектов вакцин от COVID-19
09 ноября 2021

В конце недели мэрия Москвы примет решение о новых антиковидных мерах
09 ноября 2021

В Псковской области в рамках акции «Вода России» убрано 73 километров берегов озер и рек
09 ноября 2021

Россияне проводят в соцсетях почти час в день

09 ноября 2021

Более одного миллиона рублей обещают власти за информацию о проникновении коронавируса в китайский город

09 ноября 2021

Более 13,5 тысяч жителей Псковской области прошли Большой этнографический диктант
09 ноября 2021

В Волгограде открыли памятник жертвам Холокоста

09 ноября 2021

Газета «Псковская правда» отмечает 104-й день рождения

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...