Благодаря действиям прокуратуры благоустроили детские площадки в Себежском районе

22:47, 09 ноября 2021, ПАИ

Благодаря действиям прокуратуры Псковской области благоустроили детские площадки в Себежском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

В июне этого года в ходе проверок прокуратурой были выявлены недостатки при оборудовании территории детских площадок в деревнях Борисенки и Дубровка, которые признали аварийными и демонтировали.

В настоящее время завершили монтаж и установку детской площадки в деревне Дубровка, объект ввели в эксплуатацию. Оборудование детской площадки в деревне Борисенки запланировано на 2022 год в рамках муниципальной программы «Развитие сельских территорий».