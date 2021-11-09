Благодаря действиям прокуратуры благоустроили детские площадки в Себежском районе
Благодаря действиям прокуратуры Псковской области благоустроили детские площадки в Себежском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.
В июне этого года в ходе проверок прокуратурой были выявлены недостатки при оборудовании территории детских площадок в деревнях Борисенки и Дубровка, которые признали аварийными и демонтировали.
В настоящее время завершили монтаж и установку детской площадки в деревне Дубровка, объект ввели в эксплуатацию. Оборудование детской площадки в деревне Борисенки запланировано на 2022 год в рамках муниципальной программы «Развитие сельских территорий».
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