Очаг коронавируса в пансионате Кривск Печорского района снят с контроля Роспотребнадзора

22:58, 09 ноября 2021, ПАИ

Очаг коронавируса в пансионате Кривск Печорского района снят с контроля Роспотребнадзора. Всего в Псковской области остается один активный очаг по коронавирусу – в Пушкиногорском доме ветеранов, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Также за 9 ноября в Псковской области выявили 295 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 201 человек выздоровел от COVID-19 и 4 человека скончалось.

На данный момент в Псковской области использовано 83% поступившей вакцины. 486 жителей региона сделали ревакцинацию.