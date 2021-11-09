Очаг коронавируса в пансионате Кривск Печорского района снят с контроля Роспотребнадзора
Очаг коронавируса в пансионате Кривск Печорского района снят с контроля Роспотребнадзора. Всего в Псковской области остается один активный очаг по коронавирусу – в Пушкиногорском доме ветеранов, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Также за 9 ноября в Псковской области выявили 295 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 201 человек выздоровел от COVID-19 и 4 человека скончалось.
На данный момент в Псковской области использовано 83% поступившей вакцины. 486 жителей региона сделали ревакцинацию.
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Очаг коронавируса в пансионате Кривск Печорского района снят с контроля Роспотребнадзора
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