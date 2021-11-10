Не мыть голову и не купать детей рекомендует народный календарь 10 ноября

07:50, 10 ноября 2021, ПАИ

10 ноября отмечается день святой Параскевы, христианской великомученицы, жившей в III веке в Малой Азии. Об этом сообщает портал calend.ru.

Согласно преданию, Параскева родилась в семье богатого сенатора, но уже в юности решила вести аскетическую жизнь. Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, святую Параскеву задержали, подвергли жестоким мучениям и позже обезглавили.

Прозвище Пятница — перевод имени Параскева (родители назвали дочь так, потому что почитали пятницу — день крестных страданий Господних). Кроме того, уточняется, что почитание Параскевы соединилось с культом славянского божества Пятницы — покровительницы женщин и матерей. Неделю, на которую приходился день Параскевы, называли Пятницкой неделей.

В народе говорили, что тот, кто в пятницу много смеется, в старости будет много плакать. В этот день нельзя было ни мыть голову, ни купать детей. При этом, если ребенок болел, его на Параскеву приводили к роднику, чтобы смыть все недуги.

Параскева-Пятница считалась «бабьей святой», покровительницей семьи и брака. Девушки задавали ей в своих молитвах вопрос, как выйти замуж, чтобы жить счастливо, и просили помочь этом деле: «Пятница-Прасковея, покажи мне жениха поскорее». Также Параскеве молились о домашнем благополучии и защите от болезней.