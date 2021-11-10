Работодатели повышают спрос на профессии в Instagram

08:54, 10 ноября 2021, ПАИ

Эксперты hh.ru проанализировали более 50 000 вакансий, открытых с начала текущего года, в которых упоминается работа в Instagram, и выяснили, какие специалисты наиболее востребованы и сколько им готовы платить, а также какие требования предъявляют работодатели.

С начала года российские работодатели разместили почти 53 000 вакансий, в которых упоминается «Инстаграм», а также могут требоваться специалисты для работы с «Инстаграм». Прирост таких вакансий по сравнению с прошлым годом составляет почти 100%. На Петербург приходится почти 8 000 таких вакансий (прирост на 15%). Лидер по востребованности специалистов, умеющих работать с «Инстаграм», – Москва (более 18 000 вакансий), так или иначе связанных с этой соцсетью (прирост на 35%).

В среднем в Петербурге на одну вакансию, в которой упоминается работа в «Инстаграм», приходится порядка 12 резюме, что говорит о достаточно высокой готовности жителей Северной столицы работать в этой соцсети и как следствие высокой конкуренции за рабочие места.

Средняя предлагаемая зарплата в подобных вакансиях на данный момент около 50 000 рублей, что на 19% больше, чем годом ранее. При этом часто работодатели отмечают, что к окладу будущему сотруднику будут начислять проценты от успешно реализованных проектов и кейсов. Минимальная зарплата – около 16 000, часто такие зарплаты предлагаются в качестве подработки. Если говорить про максимумы, то они начинаются от 160 000 рублей в этом году. В зависимости от опыта и наличия успешно реализованных и подтвержденных проектов работодатели готовы платить больше: в вакансиях с требованием опыта работы в «Инстаграм» зарплата от 150 000 до 200 000, в вакансиях для начинающих специалистов без опыта и интересных кейсов - от 35 000–40 000 рублей.

Если говорить о «дорогих» вакансиях, связанных с «Инстаграм», чаще всего они предполагают руководящие позиции:

Руководитель отдела digital-маркетинга, до 700 000 руб. до вычета налогов

Руководитель SMM-отдела, до 250 000 руб. на руки

Менеджер ювелирного шоурума, до 500 000 руб. до вычета налогов

Агент блогеров, до 300 000 руб. на руки.

Чаще всего специалистов, которые будут работать с «Инстаграм», ищут рекламные. маркетинговые и продюсерские агентства, компании из сферы масс-медиа, развлечений и искусства. Часто требуются специалисты по работе с «Инстаграм» ИТ-компаниям, фитнес-центрам, салонам красоты, а также сфере продаж. На данный момент наиболее востребованы из числа специалистов инстаграм-таргетологи (прирост числа вакансий по сравнению с 2020 на 88%) и контент-менеджеры (+160% по сравнению с 2020).

«Чаще всего работодатели указывают, что сотрудник, работающий в «Инстаграм», должен быть готовым, что зарплата может зависеть от количества реализованных проектов. Для львиной доли работодателей крайне важен грамотный письменный русский язык, навыки копирайтинга, знание Photoshop и сервисов типа Canva. Почти все работодатели указывают, что для них очень важны примеры успешно реализованных проектов, которые кандидат готов подтвердить, дав рекомендации от предыдущих работодателей. При этом для некоторых работодателей, ищущих специалистов для работы в «Инстаграм», образование и диплом в целом не важны, о чем они прямо заявляют в описании вакансий», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.