В Пскове капитально отремонтировали крышу дома № 14 на улице Алтаева

10:40, 10 ноября 2021, ПАИ

В Пскове в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества привели в порядок крышу многоквартирного дома № 14 на улице Алтаева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Фонда капремонта Псковской области.

Работы выполнила подрядная организация ООО «Строй-ИК». Рабочие разобрали старое кровельное покрытие, выполнили ремонт стяжки и устройство новой кровли из наплавляемых материалов. Также отремонтированы вентиляционные шахты, заменены колпаки на дымовых и вентиляционных трубах, выполнено устройство кабин выхода на крышу. Работы по капитальному ремонту крыши прошли приемку комиссии в полном объеме.

Также в 2020 году подрядная организация ООО «Электротренд» отремонтировала в доме системы электроснабжения.

Собираемость взносов на капитальный ремонт в указанном многоквартирном доме составляет порядка 94,6%.